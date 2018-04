Stiri pe aceeasi tema

Castigatoarea marelui premiu la tragerea Loto 6/49 de duminica, in valoare de 1.375.546,09 lei, adica peste 295.000 de euro, s-a prezentat luni la agentia din Targu-Jiu, pentru a afla ce trebuie sa faca pentru ridicarea premiului. Pensionara are 84 de ani si o pensie de 900 de lei.

FOTO: Ai parcat ca un bou-Targu Jiu „Parcare la mustata! Lumea a luat-o razna", e comentariul postat pe pagina de facebook „Ai parcat ca un bou-Targu Jiu". Unul dintre soferi a chemat politia, dupa ce si-a gasit masina zgariata si impinsa intr-o alta masina parcata langa aceasta.

150 de mineri de la Jilț Nord au plecat acum din cariera spre sediul CEO de la Targu Jiu. Ei vor veni in fața CEO, nemulțumiți ca la negocierile pentru CCM au primit spor de fidelitate doar salariații TESA, pentru restul ramanand doar o majorare salariala de un milion de lei vechi.

Barbatul din imagine este cautat dupa ce a furat suma de 200 lei dintr-un sertar al unui magazin Succes aflat in Piața Mica din Targu Jiu. Imaginile au fost surprinse de camerele video de langa magazin.

Aseraa, in jurul orei 22.00 un tanar de 24 de ani si-a lovit cu cutitul in piept prietenul de 31 de ani, dupa ce au baut impreuna. Totul s-a intamplat in casa agresorului din zona Narciselor, pe fondul consumului excesiv de alcool. Victima este internata la Spitalul Judetean din Targu Jiu, cu plaga…

Un barbat s-a sinucis in aceasta domineata, aruncandu-se in fata trenului in gara de la Targu Jiu. Revenim cu detalii.

Doua autoturisme, unul dintre acestea fiind un BMW sunt distruse, in zona Paralelei din Targu Jiu, dupa o altercatie intre mai multi barbati, in trafic. Politia ii cauta pe autori. Din primele informatii, ar fi vorba despre o rafuiala intre interlopi.

Pompierii de la ISU Gorj se afla chiar in aceste momente pe strada Biyaz unde o casa a luat foc.