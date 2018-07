Stiri pe aceeasi tema

- Durerile renale pot fi localizate de o parte si de a alta a coloanei vertebrale, dar si pe o singura parte. Ele pot iradia spre abdomen, cat si spre organele genitale.„Este posibil sa simtiti durerea de rinichi ca o durere surda sau acuta, localizata pe o singura parte, imediat sub ultimele coaste,…

- Durerile de genunchi pot aparea la orice varsta. Motivele pentru care apar aceste dureri pot fi diverse si este important sa acordam atentie acestor afectiuni. Un consult la medic este recomandat in aceste cazuri.

- Bolile de inima au aceleasi simptome ca arsurile gastriceAngina pectorala datorata fluxului slab de sange catre inima poate sa semene mult cu arsurile gastrice. Daca ai peste 50 de ani si nu ai avut niciodata probleme cu stomacul dar ai arsuri, e cazul sa iei in considerare si alte probleme…

- Semintele de dovleac Remediul cel mai simplu de aplicat este mestecarea de semințe de dovleac. Iți ajunge o lingura de semințe pe zi. Din ele poți face și un decoct daca le fierbi cu o cana de apa. O cura cu acest leac este bine s-o ții 3 luni, vreme in care bei cate 2 cani de decoct pe zi.…

- Uzarea cartilajului dintre articulatii, acela care absoarbe socurile si asigura mobilitatea membrelor, duce la aparitia durerilor si a anchilozarii. Varsta, ereditatea si leziunile articulare nu sunt singurele cauze. Exista unele pe care le poti indeparta!

- Renunța la țigari Compușii din fumul de țigara afecteaza sistemul imunitar și procesul de refacere a ligamentelor rupte. Cercetatorii au descoperit ca fumatul reduce numarul de celule macrofage, care combat infecțiile la locul leziunii. Aceasta este o problema, deoarece macrofagele elibereaza…

- 1. Da-ti seama ca esti stresat! Stresul este atat de prezent in vietile noastre incat ne-am cam invatat sa traim cu el. Ne comportam ca niste pesti care nu-si dau seama ca sunt in apa. Fiecare om reactioneaza altfel la stimuli asa ca primul pas in tratarea stresului este sa-ti dai seama singur daca…

- Iata 5 dureri misterioase pe care nu ar trebui sa le neglijezi si sa ceri de urgenta sfatul unui specialist. 1. Mai mult decat o durere in piept Oamenii care au un istoric de boli cardiovasculare in familie se asteapta ca aceastea sa se manifeste cu o durere puternica in piept. Dar…