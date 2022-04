Uimitor! Ce se întîmplă dacă ai în casa ta plante de interior Multe femei cresc plante de apartament acasa, deoarece florile aduc prospetime, confort si ofera o aroma placuta in casa. Mai mult decat atat, acestea au un numar mare de beneficii pentru sanatate. Cultivarea de ghivece cu plante, cu toate acestea este o necesitate pentru orice casa. Plantele va ajuta sa respirati mai usor Plantele produc oxigen si fac respiratia mai usoara. Pentru a cres Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un spațiu frumos amenajat surprinde in mod placut inca de la prima privire. Deși arta amenajarii interioare este in general apanajul designerilor, poți obține armonie in locuința printr-un echilibru corect al volumelor, proporțiilor și culorilor. In plus, cateva decorațiuni atent alese te vor ajuta…

- Mulți din oamenii din lumea intreaga se intreaba cum este sa locuiești zi de zi intr-o cladire cu o insemnatate atat de mare. Palatul Buckingham este o reședința regala și o instituție de stat in care stau cei din Familia Regala a Marii Britanii. Care este adevarul din spatele traiului plin de lux?…

- Fiecare dintre noi avem plante de interior. Și poate ați auzit sau nu, ca plantele noastre de interior sunt puțin mai sensibile decat am crezut. Mulți dintre noi sunt mai ingrijorați de udarea excesiva a prietenilor noștri. Dar, se pare ca melodiile pe care le ascultam acasa ar putea avea un impact…

- Mulți romani intampina mair porbleme cu scalpul și firele de par. De multe ori, aceștia sunt dispuși sa dea banii pe produse care mai de care mai scumpe și profesionale, insa fara niciun rezultat. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta…

- Plantele de interior confera un plus de culoare, vitalitate si parfum spatiului in care se afla. Se spune ca unele flori au si „puteri magice‟ si pot fi folosite pe post de obiecte norocoase. Ele pot fi aducatore de noroc in dragoste, in zona financiara si in zona sanatatii. Orhideea Planta eleganta…

- „Razboaiele sunt cel mai rau lucru din viata. Orice razboaie. Oriunde. Inclusiv acest razboi”, a spus el dintr-un loc nedezvaluit din Rusia.„Razboaiele nu iau doar vieti pretioase, razboaiele indeparteaza visele si aspiratiile, ingheata si distrug relatiile si legaturile”, a mai spus acesta.La inceputul…

- Un autobuz a luat foc in mers, vineri dimineata, pe o strada din municipiul Targu Jiu, cele patru persoane aflate in interior reusind sa se autoevacueze, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Miercuri dimineața, pompierii de la ISU Timiș au fost chemați sa stinga un incediu izbucnit la o hala de aproximativ 200 mp din comuna Giroc. La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apa si spuma și o autoscara mecanica cu doi ofițeri si 22 subofițeri din cadrul Detașamentului…