Stiri pe aceeasi tema

- Desi situatia din Europa se amelioreaza, Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca, pe plan global, situația se agraveaza. Peste 100.000 de noi cazuri au fost inregistrate, zilnic, in noua din ultimele 10 zile.

- UNICEF avertizeaza ca inegalitațile inerente in ceea ce privește accesul la instrumente și tehnologie risca sa adanceasca criza globala a educației, in condițiile in care aproape 1,2 miliarde de elevi sunt in continuare afectați de inchiderea școlilor, potrivit Mediafax.„Exista inegalitați…

- Comisia Europeana a adoptat joi si o noua lista a tarilor terte ale caror cadre de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului prezinta deficiente strategice, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Tarile care au fost inscrise pe lista sunt: Bahamas, Barbados, Botswana,…

- O previziune sumbra a fost facuta de specialiștii din domeniul sanatații. O boala noua ar urma sa apara, dupa ce numarul cazurilor de coronavirus ar crește din nou, incepand din toamna. Raed Arafat a facut un avertisment pentru romani.

- Ziarul Unirea Vor fi achiziționate tablete pentru accesul la educație al tuturor elevilor, anunța Ludovic Orban. Cați dintre aceștia nu acces la tehnologie in momentul de fața Premierul Ludovic Orban susține ca, in acest moment, se cauta soluțiile financiare și tehnice pentru a se achiziționa tablete,…

- Inca 12 țari incluse pe lista UE a paradisurilor fiscale. Risc crescut de spalare de bani și finanțare a terorismului Comisia Europeana urmeaza sa includa Panama, Bahamas, Mauritius si alte noua state pe lista tarilor care prezinta riscuri de spalare a banilor si de finantare a terorismului, conform…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, face un apel catre cetațeni sa nu iasa din case pe 1 Mai, iar teoria ”mie nu mi se intampla”, nu funcționeaza. Petrache marturisește ca pe el il sperie gandul ca ar putea ajunge in spital, daca va lua coronavirusul.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…