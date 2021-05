Uimitoarele păsări flamingo care au venit în România Peste 100 de pasari flamingo au fost observate in Rezervația Biosferei Delta Dunarii, anunța Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) pe pagina sa de Facebook. Condițiile prielnice, diversitatea habitatelor și ecosistemelor, abundența și varietatea hranei din rezervație atrag specii noi sau care au fost vazute sporadic in perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunarii. Tot miercuri, aproximativ 60 de exemplare de pasari flamingo au fost observate pe lacul Tuzla. „Penajul acestor magnifice pasari iși schimba culoarea datorita dietei, pasarile au nuanțe diferite de roz in funcție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

