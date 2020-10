Nascut la Roma, in 1949, italianul s-a dovedit mare iubitor de folk și de poezie romaneasca. Figura aparte in acele vremuri, Evandro induioșa cantand in spectacolele ”Cenaclului Flacara” pe textele poeziilor lui Arghezi. Timp de zece ani (o buna parte din perioada s-a aflat pentru a studii universitare, la București), Evandro a cantat teme romanești in fața a milioane de spectatori, dovedind ca, deși a pașit in țara noastra prima oara la 20 de ani, gena romaneasca moștenita de la mama sa s-a pastrat. A venit in Romania la 20 de ani, la facultate, intr-un Fiat 500. Drumul a durat 3 zile! Povestea…