Uimitoarea popularitate a unei găuri într-un zid englezesc stârneşte uluială pe TripAdviser O banala deschizatura rotunda facuta intr-un zid acoperit cu placi de gresie, situat langa intrarea unei banci dintr-un mic oras englez, a fost transformata, in deradere, intr-o veritabila atractie turistica de catre internautii de pe TripAdviser, determinandu-i pe administratorii acestui site turistic sa suspende comentariile ce o vizau, informeaza AFP. Gaura din zid, fara nicio pretentie arhitecturala, situata langa bancomatul bancii NatWest din Ilkeston, oras din centrul Angliei, a fost propulsata, gratie comentariilor elogioase si ironice, in fruntea atractiilor turistice ale localitatii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

