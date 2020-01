Uimire la Bruxelles: Nimeni nu ştie nimic despre ce urmează să fie ''Ca sa fiu sincer, nu inteleg. Am vorbit ieri cu membri de rang inalt ai Comisiei si nici ei nu inteleg'', spune eurodeputatul german Bernd Lange, presedintele comisiei pentru comert international din Parlamentul European.



La o zi dupa intalnirea cu presedintele american Donald Trump la forumul economic de la Davos, Ursula von der Leyen si-a anuntat miercuri ambitia de a semna in ''cateva saptamani'' un acord comercial cu Washingtonul, dupa ce Trump a amenintat cu instituirea unor taxe vamale asupra autoturismelor europene daca UE nu accepta incheierea unui asemenea acord.



Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

