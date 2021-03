Cel mai mare grup de reprezentanti ai uigurilor in exil i-au scris secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, cu rugamintea de a cere Chinei sa inchida lagarele din provincia Xinjiang, transmite Reuters.



Conform unor activisti si experti ai ONU, in nord-vestul Chinei sunt tinuti in lagare circa un milion de musulmani uiguri si de alte etnii turcice. Beijingul respinge acuzatiile Washingtonului privind comiterea unui genocid impotriva minoritatilor etnice si religioase si sustine ca lagarele sunt de fapt tabere de pregatire vocationala, care contribuie la eradicarea extremismului…