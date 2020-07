Uiguri: China denunţă 'calomniile' Marii Britanii China l-a acuzat luni pe seful diplomatiei britanice ca raspandeste "calomnii" dupa comentariile sale denuntand "grave incalcari" ale drepturilor omului impotriva minoritatii musulmane uigure in Xinjiang (nord-vest), relateaza France Presse.



"Este clar ca exista incalcari grave, socante ale drepturilor omului" in aceasta regiune, a declarat duminica ministrul britanic de externe Dominic Raab la televiziunea BBC. "Este profund, profund socant", a adaugat el.



"Vrem o relatie serioasa (cu China), dar nu putem vedea un astfel de comportament si sa nu-l denuntam", a adaugat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

