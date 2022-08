Stiri pe aceeasi tema

- Piața auto din Norvegia este cea mai importanta din lume pentru mașinile electrice. Chiar daca statul scandinav este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume, in ultimii 10 ani, guvernul a investit masiv in energia regenerabila și sustenabila, precum și in infrastructura de incarcare…

- Europa este continentul unde s-a nascut Formula 1 așa ca nu este deloc surprinzator numarul impresionant de automobile sport care an de an ies pe porțile fabricilor de aici. The post Cele mai bune modele de mașini sport europene lansate pe piața in anii 2000 appeared first on Puterea.ro .

- Orlando Bloom, actorul in varsta de 45 de ani, este de nerecunoscut in cele mai recente imagini. Starul din ”Pirații din Caraibe” a fost fotografiat in Sydney, Australia, in timp ce se plimba alaturi de doi prieteni. Imbracat intr-o pereche de jeanși largi, pe care i-a asortat cu un tricou alb și cu…

- Mașinile electrice și hibride au depașit cota de 20% din piața de autovehicule in Romania. TOP cele mai vandute modele Numarul autoturismelor noi inmatriculate in Romania, in primul semestru al acestui an, a crescut cu 23,2% fata de aceeasi perioada din anul precedent. Un salt spectaculos fiind consemnat…

- Piața imobiliara din Chișinau va cunoaște o noua etapa de dezvoltare in urmatorii ani, a patra de la independența incoace, prognozeaza Infomarket intr-o analiza a pieței. Din cauza pandemiei și a Chișinaului tot mai aglomerat, dar și datorita metodelor noi in construcții și a prețurilor accesibile,…

- Nu degeaba se spune atunci cand un om se simte bine intr-un spatiu ca se simte “ca acasa”! Casele sau apartamentele in care oamenii locuiesc sunt caracterizate in primul rand de confort. De aceea, cine nu a investit pentru a-si spori conditiile de trai in propriul spatiu locativ trebuie sa o faca. Iata…

- Vremurile in care apartamenetle si casele se vindeau la supra-pret, cu sume ce nu justificau imobilul respectiv, se pare ca vor apune. Cel putin asa anunta expertii din sistemul bancar. Pentru vara acestui an, circa 30% din bancile chestionate de BNR anticipeaza o tendința de scadere a cererii de credite.…

- riza semiconductorilor este prognozata sa se extinda mai mult decat se previziona anterior, estimandu-se ca sfarșitul anului 2022, inceputul anului 2023 sa reprezinte punctul de start al normalizarii acestei piețe, scrie Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj XTB. Pe langa problemele…