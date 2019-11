Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu care afirma ca primii stramosi ai omului modern provin dintr-o regiune specifica din sudul Africii, nu din Africa de Est asa cum s-a crezut pana acum, a generat marti o serie de critici aspre in randul unor oameni de stiinta, informeaza

- "Raed Arafat are toata consideratia mea. Imi aduc aminte ca inainte de SMURD, cand era vreun accident, venea doar preotul. Dupa SMURD, vin si echipele de interventie, de descarcerare. Sunt sanse 50-50. Nu degeaba soferii isi pun cruciulite la masina, pentru ca te duci pe ultimul drum cateodata.…

- In data de 12.10.2019, in jurul orei 20.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea au primit o informare, de la Capitania Zonala Tulcea, despre faptul ca pe lacul Razelm, la iesirea de pe canalul Dunavat, o ambarcatiune cu sase persoane la bord s a lovit de un dig,…

- Sase persoane si-au pierdut viata si alte 27 au fost ranite dupa ce un vehicul militar, care transporta migranti pentru a fi deportati, s-a rasturnat marti in provincia Hatay (sud), situata la granita cu Siria, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Accidentul s-a produs in districtul Reyhanli, la…

- Cel putin sapte persoane s-au inecat, dupa ce o ambarcatiune cu turisti s-a rasturnat in statul indian Andhra Pradesh, din sudul tarii, informeaza Xinhua, anunța AGERPRES.Accidentul a avut loc duminica la pranz pe raul Godavari, in apropierea satului Kacchuluru, din districtul Godavari de…

- Șapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier care s-a produs luni seara pe DN 2E, in apropiere de Berchișești, dupa ce autoturismul in care se aflau toți cei șapte a fost scapat de sub control de șofer și s-a rasturnat in afara drumului. Accidentul s-a produs in jurul orei 20.30, ...

- UPDATE Doi oameni au murit si sase au fost raniti, miercuri, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in localitatea doljeana Pielesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii...

- Accident cumplit in aceasta dupa amiaza, pe o șosea din județul Hunedoara. Doi oameni și-au pierdut viața, iar un altul a ajuns la spital. Mașina in care erau a lovit un cap de pod, dupa care s-a rasturnat. ”Astazi, in jurul orei 16.45, un autorurism s-a rasturnat pe dealul Hațegului (DN66). Din primele…