- Instagram a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, confirmand interesul crescut al publicului, mai ales tanar, pentru aceasta retea de socializare, si a lansat un serviciu video, numit IGTV, potrivit theverge.com. Instagram a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, confirmand…

- A venit si ziua "temuta de multa lume" - utilizatorii de WhatsApp, Facebook, Skype si alte retele sociale vor trebui sa plateasca o taxa zilnica daca vor sa utilizeze aceste platforme. Vestea buna este ca masura i se aplica doar unei tari africane. Parlamentul din Uganda a adoptat o lege prin…

- Consiliul Local Turnu Magurele a aprobat tarifele practicate pentru Complexul sportiv Stadion municipal in Sport / on 04/06/2018 at 13:13 / Intruniti in sedinta de lucru miercuri, 23 mai, consilierii locali turneni au adoptat proiectul de hotarare prin care sunt stabilite tarifele de utilizare…

- Decizia de ultima ora luata de clasa politica a șocat intreaga lume. Taxa pe retelele sociale Facebook, WhatsApp si Twitter impusa pentru cresterea veniturilor bugetare din Uganda poate crea un precedent grav.

- Liviu Dragnea a discutat cu guvernatorul BNR despre economie, inclusiv despre Pilonul II de pensii. Liderul PSD a infirmat ca Guvernul va crește TVA la 20% din 2019 și ca va intoduce impozitarea progresiva a veniturilor.”S-a vorbit despre aproape toate subiectele care trebuiau abordate. Sunt…

- WhatsApp va interzice începând cu luna mai 2018 utilizatorilor din Uniunea Europeana cu vârsta sub 16 ani sa utilizeze platforma. Masura a fost luata înainte de introducerea în UE, începând cu 25 mai, a unui regulament privind protectia generala a datelor,…

