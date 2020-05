Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de oameni au murit și peste 100.000 de persoane au fost stramutate din casele lor, dupa ploile abundente și furtunile au dus la inundații grave și alunecari de teren in Kenya, in ultimele saptamani, noteaza Fox News.Reprezentantul Guvernului kenyan, Eugene Wamalwa, a declarat,…

- Mausoleul Qinshihuang din nord-vestul provinciei chineze Shaanxi, celebru pentru faimoasa armata de razboinici de teracota, a fost vizitat de 39.800 de turisti in timpul celor cinci zile ale vacantei de Ziua Muncii, a anuntat miercuri muzeul, citat de agentia Xinhua. Turistii au trebuit sa achizitioneze…

- Rafael Nadal a spus ca este foarte pesimist cu privire la posibilitatea ca circuitul de tenis sa-și reia activitatea normala. El a facut aceasta marturisire, in timpul unei videoconferințe organizate de Federația Spaniola de Tenis (RFET). „In tenis, trebuie sa calatoresti in fiecare saptamana, sa stai…

- Un avion pentru evacuari medicale s-a prabusit duminica in timpul decolarii in capitala filipineza, Manila, toate cele opt persoane aflate la bord pierzandu-si viata, transmit Reuters si DPA potrivit Agerpres. Avionul decolase de la Manila cu destinatia orasul japonez Haneda. Aeronava a cazut si…

- Un hotel din estul provinciei chineze Fujian s-a prabusit si aproximativ 70 de persoane au fost prinse sub daramaturi sambata seara, in timp ce 38 au fost salvate, transmite Xinhua, care precizeaza ca operatiunea de salvare continua. Hotelul Xinjia, situat in orasul de coasta Quanzhou, s-a prabusit…

- Institutul de Sanatate Publica din Etiopia (EPHI) a anunta ca un focar de holera la nivel national a provocat moartea a 76 de persoane, relateaza Xinhua. Epidemia actuala de holera din Etiopia...

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata in Iran din cauza ninsorilor abundente si a unei avalanse produse in provincia Gilan (nord), informeaza miercuri agentia de presa Tasnim, preluata de Xinhua.