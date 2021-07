Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, Uganda a distribuit echivalentul a aproximativ 25 de milioane de euro parlamentarilor sai pentru a-si cumpara masini, starnind un val de proteste in aceasta tara din Africa de Est, unde criza Covid-19 ii afecteaza puternic pe cei mai vulnerabili, informeaza sambata AFP.…

- In aceasta saptamana, Uganda a distribuit echivalentul a aproximativ 25 de milioane de euro parlamentarilor sai pentru a-si cumpara masini, starnind un val de proteste in aceasta tara din Africa de Est, unde criza Covid-19 ii afecteaza puternic pe cei mai vulnerabili, informeaza sambata AFP.…

- Aproximativ 1,5 milioane de copii din lumea intreaga si-au pierdut cel putin un parinte, bunic sau un alt ingrijitor din cauza pandemiei de coronavirus in perioada martie 2020 – aprilie 2021, potrivit unui nou studiu. O echipa de cercetatori condusa de Seth Flaxman de la Imperial College London a calculat…

- Potrivit OMS, numarul infectiilor la nivel mondial a crescut cu 12% (peste 3,4 milioane de cazuri) in perioada 12-18 iulie, adica aproape o jumatate de milion de cazuri in plus pe zi, in timp ce numarul deceselor a ramas stabil. In ultima saptamana, au fost raportate 57 000 de decese cauzate de COVID-19…

- Guvernul din Manitoba, provincia canadiana cea mai afectata de coronavirus, a lansat, miercuri, o loterie cu premii generoase, pentru a accelera campania de vaccinare impotriva COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres . In cadru a doua extrageri care vor fi rezervate persoanelor care au primit o…

- Africa are nevoie urgent de 20 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 de la AstraZeneca pentru a se asigura ca toate persoanele care au primit o prima doza pot face rapelul in intervalul recomandat de opt pana la 12 saptamani, a declarat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza…

- Autoritatile au aplicat mai mult de un milion si jumatate de amenzi pe perioada starilor de urgenta si alerta, in valoare totala de peste 170 de milioane de euro, a declarat joi senatorul AUR Ionut Neagu, care a afirmat ca acestea au fost "dictate de Guvern in pandemie". Senatorul Ionut Neagu…

- Compania farmaceutica americana, care imparte profitul de la vaccinul Covid cu partenerul de dezvoltare BioNTech, și-a ridicat așteptarile de venituri anuale totale la 72,5 miliarde de dolari, de la 62,5 miliarde, in principal pe baza contractelor semnate pentru livrarea de 1,6 miliarde de doze de vaccin…