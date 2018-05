Uganda impune o controversată 'taxă de WhatsApp' pentru utilizatorii social media Parlamentul Ugandei a adoptat o lege ce impune o taxa pentru persoanele care utilizeaza retelele social media mobile, in incercarea de a creste veniturile, dar grupurile pentru apararea drepturilor omului considera ca obiectivul acestui impozit este de fapt sa reduca la tacere disidenta, relateaza joi dpa.



Taxa pentru utilizatorii WhatsApp, Twitter si Facebook este minima, 200 de silingi ugandezi (5 centi dintr-un dolar american) pe zi, dar creste pana la aproximativ 18 dolari pe an - ceea ce nu inseamna o suma mica de bani in aceasta tara saraca din estul Africii.



"Ca…

Sursa articol: agerpres.ro

