Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane din Uganda, printre care un baietel de 10 ani, au murit sufocate in multime dupa ce s-au grabit sa vada un foc de artificii de Anul Nou si au ramas blocate pe un coridor ingust dintr-un mall situat langa capitala Kampala, a anuntat politia, transmite duminica Reuters.

- Cel putin zece persoane au murit in noaptea de miercuri spre joi intr-un incendiu declansat la un hotel cazinou de la granita dintre Cambodgia si Thailanda, relateaza AFP. Incendiul, care a izbucnit in jurul orei locale 23:30 (16:30 GMT) la Grand Diamond City Hotel and Casino, din orasul cambodgian…

- Cel putin 38 de persoane au murit din cauza vremii extreme din ultimele zile din Statele Unite ale Americii si Canada, informeaza bbc.com, citat de News.ro. Potrivit oficialilor, 34 de persoane au decedat in SUA, ceea mai afectata zona fiind ca a orasului Buffalo. In Canada au murit patru oameni In…

- Razboi in Ucraina, ziua 275. Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, joi, in urma bombardamentelor efectuate de armata rusa asupra orasului Herson, situat in sud-estul Ucrainei, anunta autoritatile ucrainene.

- Incidentul a avut loc intr-un cartier aglomerat al orasului, Itaewon, care era plin de petrecareti de Halloween. Alte 100 de persoane au fost ranite. Imaginile infatiseaza echipe medicale care incercau sa resusciteze zeci de persoane, intinse in mijlocul strazilor aglomerate. Nu se stie cu exactitate…

- Cel putin 33 de persoane au murit in inundatii si alunecari de teren in vestul Nepalului in ultima saptamana, a anuntat presa locala, potrivit BBC.