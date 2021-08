Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia de Nord a urmat marti exemplul Albaniei si al Kosovo si a decis sa primeasca si ea refugiati afgani, printre care femei si copii, care fug din tara lor dupa revenirea la putere a talibanilor, relateaza AFP. Acesti refugiati vor ramane in Macedonia de Nord pana la obtinerea vizei…

- Uganda a anuntat marti ca a acceptat o solicitare din partea Statelor Unite de a primi temporar 2.000 de refugiati din Afganistan dupa preluarea puterii de catre talibani, transmite Reuters. Statul est-african are o indelungata experienta de a primi pe teritoriul sau refugiati de pe urma conflictelor.…

- Albania si Kosovo afirma ca se pregatesc pentru primirea de refugiati afgani care sunt expusi riscului comiterii unor abuzuri de catre talibani, care au preluat puterea in Afganistan, transmite luni DPA. Premierul albanez Edi Rama si presedintele kosovar Vjosa Osmani au anuntat duminica,…

- Albania s-a declarat dispusa duminica sa primeasca sute de refugiati afgani, intre care femei cu responsabilitati in fosta administratie afgana, functionari si alte persoane amenintate de talibani, in timp ce insurgentii islamisti sunt la portile Kabulului, relateaza AFP, conform AGERPRES. "Albania,…

- Selectionata Spaniei, campioana europeana en titre la feminin, a stabilit un nou record olimpic de goluri marcate intr-un meci de polo pe apa, sambata, la Jocurile de la Tokyo, dupa victoria 29-4 in fata Africii de Sud, in Grupa A, relateaza Reuters. Ibericele au doborat astfel performanta…

- Comandantul trupelor americane in Afganistan, generalul Austin Miller, isi incheie mandatul luni, potrivit unor oficiali americani, punand astfel capat, in mod simbolic, celui mai indelungat razboi al Statelor Unite, in contextul in care talibanii isi continua ofensiva in tara, relateaza Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca misiunea militara a Statelor Unite in Afganistan 'va fi incheiata la 31' august, dand asigurari ca americanii 'si-au atins obiectivele' in aceasta tara, si anume lupta impotriva amenintarii teroriste, transmit Reuters si AFP. Statele Unite…

- Asociatia afganilor parasiti (ALBA) solicita Statelor Unite evacuarea fostilor interpreti si angajati ai fortelor americane din Afganistan, de teama represaliilor din partea talibanilor. Insula Guam de la Oceanul Pacific, un teritoriu american, propune sa primeasca temporar mii de afgani evacuati din…