UE/migranţi: Italia nu mai este singură, îşi exprimă satisfacţia premierul Giuseppe Conte "Italia nu mai este singura", si-a exprimat satisfactia premierul italian Giuseppe Conte in zorii zilei de vineri, detaliind acordul asupra gestionarii fluxurilor de migranti, la care au ajuns cele 28 de state membre ale UE la Bruxelles, informeaza AFP. Conte a salutat in special faptul ca acordul prevede "o abordare integrata, asa cum ceruseram" cu o "Europa mai responsabila si mai solidara". "A fost negociere indelungata", dar "noi suntem satisfacuti", a afirmat el in fata jurnalistilor. Cei 28 de lideri ai UE au ajuns la un acord vineri dimineata asupra migratiei in cursul unui summit tensionat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a pledat joi, pe langa colegii sai europeni, pentru o cooperare intarita in domeniul securitatii dupa Brexit, recunoscand in acelasi timp necesitatea de a se inregistra progrese "mai rapide" in negocieri, relateaza AFP. In cursul dineului liderilor UE prezenti la summitul…

- Premierul grec Alexis Tsipras este pregatit sa semneze un acord cu cancelarul german Angela Merkel pentru a facilita relocarea migrantilor in alte tari europene, indica ziarul Financial Times miercuri, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. Tsipras a declarat pentru FT ca este deschis ideii unui…

- Premierul grec Alexis Tsipras este pregatit sa semneze un acord cu cancelarul german Angela Merkel pentru a facilita relocarea migrantilor in alte tari europene, indica ziarul Financial Times miercuri, citat de Reuters. Tsipras a declarat pentru FT ca este deschis ideii unui acord special cu Berlinul…

- Premierul italian Giuseppe Conte a sustinut, miercuri, ca prelungirea sanctiunilor economice contra Rusiei nu trebuie sa fie automata, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, la Bruxelles, si urmeaza sa extinda pana la finalul lunii…

- In 27 iunie 2014, Moldova a scris istorie la Bruxelles, semnand Acordul de Asociere, un document care reflecta principiile generale privind cooperarea cu Uniunea Europeana, asigurarea unei justitii eficiente si dreptul la libera circulatie. Si cooperarea economica a atins noi cote.

- Franța, Germania și Marea Britanie regreta decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the…

- Ungaria insista ca, atunci cand este vorba despre migrație, trebuie sa se acorde prioritate securitații cetațenilor unei țari, a declarat ministrul de externe, Peter Szijjarto. Bruxelles și Națiunile Unite doresc migranți ilegali sa vina in Europa, a declarat el la o conferința de presa de la Budapesta.

- Premierul ungar Viktor Orban, liderul formatiunii de guvernamant Fidesz si cea mai importanta figura politica a tarii, are sanse foarte mari sa obtina un nou mandat in urma alegerilor parlamentare de duminica, bazandu-se pe cea mai dura retorica anti-imigratie din Europa. Potrivit unui…