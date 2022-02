Stiri pe aceeasi tema

- Echipa U19 a clubului Inter Milano, antrenata de Cristian Chivu, a fost eliminata din Youth League, dupa ce a fost invinsa, mati, in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-0), de Zilina, informeaza News.ro. Au marcat: Sauer '1, '47, Valko '90+6 / Jurgens '77.Echipa din Slovacia s-a calificat…

- Villarreal s-a calificat în optimile Champions League, dupa ce s-a impus, joi seara, pe terenul echipei Atalanta Bergamo, scor 3-2, în ultimul meci din grupa F a competitiei. Partida ar fi trebuit sa se dispute miercuri, dar a fost amânata din cauza ninsorii.Golurile au fost marcate…

- Tragerea la sorti a optimilor de finala ale Ligii Campionilor va avea loc, luni, de la ora 13.00, la sediul UEFA de la Nyon. In urna capilor de serie vor fi castigatoarele celor opt grupe: Ajax Amsterdam (Olanda), Bayern (Germania), Juventus (Italia), Liverpool (Anglia), Lille (Franta), Manchester City…

- Bayern Munchen nu a avut mila de FC Barcelona: campioana Germaniei a surclasat din nou formația catalana, scor 3-0, și trupa lui Xavi Hernandez va continua în Europa League. Tot în Grupa E, Benfica Lisabona a trecut de Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu, și s-a calificat în…

- Marți se joaca 8 meciuri din ultima etapa a grupelor Champions League. Liverpool, Ajax, Bayern, Manchester United, Chelsea, Inter, Juventus, Manchester City, PSG, Sporting Lisabona și Real Madrid au obținut deja biletele pentru „optimi”. Tragerea la sorți a meciurilor din fazele eliminatorii va fi…

- Paul Merson, fost mare fotbalist englez, susține ca îi pare rau pentru demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer, susținând ca venirea lui Cristiano Ronaldo a încetinit dezvoltarea echipei. Deși Cristiano Ronaldo a fost decisiv în mai multe meciuri pentru United în acest…