UEFA ar putea schimba regulile. Oficialii forului se gandesc sa renunțe la avantajul de a marca in deplasare in meciurile din fazele eliminatorii. Este o regula veche de 50 de ani. A fost testata in sezonul 1965 – 1966, in fosta Cupa a Cupelor pentru a stimula spectacolul fotbalistic și sa descurajeze echipele sa joace... View Article