UEFA a anuntat ca va da publicitatii pe 19 aprilie decizia sa referitoare la incidentele care au avut loc cu ocazia meciului dintre echipele Olympique Marseille si PAOK Salonic, disputat in urma cu o saptamana, in prima mansa a sferturilor de finala ale Europa Conference League la fotbal, informeaza AFP, potrivit Agerpres."In urma deschiderii unei proceduri disciplinare dupa prima mansa a sferturilor de finala din Europa Conference League dintre Olympique Marseille si PAOK FC (2-1), disputat pe 7 aprilie 2022 in Franta, presedintele instantei de control, etica si disciplina a UEFA a transmis informatiile…