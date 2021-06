Stiri pe aceeasi tema

- Portarul naționalei Danemarcei, Kasper Schmeichel si atacantul Martin Braithwaite, nu s-au ferit sa critice decizia UEFA de a relua meciul contra Finlandei, în chiar aceeași zi dupa incidentul care l-a avut protagonist pe Christian Eriksen.Christian Eriksen s-a prabușit pe gazon la meciul…

- Peter Schmeichel le-a povestit englezilor ce a discutat cu fiul sau, Kasper, portarul Danemarcei dupa ce Chirsitian Eriksen s-a prabușit pe teren. Eriksen s-a prabușit in momentul in care Danemarca executa un aut (minutul 43). Grabindu-se sa primeasca mingea, Christian a cazut la pamant, in timp ce…

- Momente cutremuratoare la Campionatul European de fotbal. Mijlocașul echipei naționalei a Danemarcei, Christian Eriksen s-a prabușit pe gazon in timpul partidei de la Copenhaga cu Finlanda. Totul s-a intamplat la finalul primei reprize, cand fotbalistul s-a prabușit pe gazon fara sa fi fost implicat…

- Vizibil marcați dupa momentul dramatic petrecut în prima repriza (prabușirea lui Christian Eriksen pe teren), jucatorii Danemarcei au pierdut primul meci disputat la Campionatul European, sâmbata, la Copenhaga, în fața reprezentativei Finlandei, scor 1-0.

- Oficialii UEFA, in urma discuțiilor cu jucatorii și oficialii Danemarcei și Finlandei, au decis sa reia meciul, dupa intreruperea provocata de situația medicala a lui Christian Eriksen. Meciul va fi reluat din minutul 41, se vor juca ultimele patru minute ale primei reprize, iar dupa o pauza…

- Danemarca și Finlanda se intalnesc ACUM, in primul meci al grupei B de la Euro 2020. Partida a inceput la ora 19:00, poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Din grupa B mai fac parte Belgia și Rusia. live » Danemarca - Finlanda 0-0 Click AICI pentru live și statisticiScene…