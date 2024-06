UEFA schimbă sistemul VAR la Euro UEFA face o schimbare importanta pe ultima suta de metri, inaintea inceperii Campionatului European din Germania. Decizia este legata de sistemul VAR, care a creat deja sute de controverse in campionatele interne. Specialiștii UEFA incearca sa diminueze pe cat posibil șansa ca Europeanul sa fie afectat de erorile survenite in urma video-arbitrajului. Pentru a pastra […] The post UEFA schimba sistemul VAR la Euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

