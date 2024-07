UEFA schimbă regulile din mers la Euro In faza semifinalelor, UEFA vine cu o schimbare majora. Mingea oficiala a turneului a fost schimbata cu o alta versiune. Atat in meciul de aseara dintre Spania și Franța, cat și in cea de-a doua semifinala, Anglia-Olanda, mingea folosita nu mai este aceeași ca pana acum. Adidas a dezvaluit ca o versiune diferita a balonului […] The post UEFA schimba regulile din mers la Euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- EURO GSP revine marți, 9 iulie, ora 21:30, cu o ediție speciala. Alberto Boțoghina și Narcis Drejan vor comenta in stilul caracteristic meciul dintre Spania și Franța, din cadrul semifinalelor Campionatului European din Germania. Ne vedem inainte de meci pentru a prefața intalnirea de pe Allianz Arena…

- Intr-o serie de articole despre antreprenori locali, aducem trei povești de succes ale unor afaceri din Iași, care au inflorit și au strans o comunitate in jurul lor.In primul material ți-am povestit despre Flair Scent, studioul cu lumanari parfumate, din ceara de soia, iar in cel de-al doilea articol,…

- Doi frați romani au fost impușcați in plina strada in Girona, Spania, sub ochii ingroziți ai martorilor. Unul dintre frați a murit pe loc, iar celalalt a fost transportat in coma la spital. Conform primelor investigații ale poliției, incidentul ar fi legat de o reglare de conturi intre traficanți. Imaginile…

- Dani Carvajal (32 de ani) i-a transmis un mesaj sincer noului sau coechipier, Kylian Mbappe (25 de ani), pe care il poate intalni din nou ca adversar, de data aceasta la EURO 2024, inainte ca starul francez sa ajunga pe Santiago Bernabeu pentru noul sezon. Carvajal a recunoscut ca iși dorește ca Mbappe…

- O imagine superba a fost surprinsa in timpul unui exercițiu la Baza 71 Aeriana Campia Turzii. Aparatele de zbor in aer, respectiv un F16 și un elicopter IAR 330 Puma Socat iar pe fundal se vad Cheile Turzii. Reamintim ca in aceasta perioada la Baza 71 Aeriana Campia Turzii se desfașoara exercițiul SWIFT…

- Efectivele de bovine, porcine, ovine si caprine au fost in scadere in Romania, in 2023, fata de anul anterior, in timp ce numarul total de pasari s-a majorat cu 0,7%, releva datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, numarul total de bovine si efectivul…

- Noua țari UE - Italia, Franța, Spania, Germania, Grecia, Ungaria, Lituania, Romania și Belgia - sunt implicate in proiectul european de afaceri culturale și creative „EU Ccis Meta-Cluster”, rezultat al unui acord de colaborare intre cele doua clustere „Friend Cci” și „Creathriv-Eu”, relateaza ANSA citat…

- Aproximativ 2.000 de parașutiști militari din Franța, Germania, Romania, Spania, Statele Unite ale Americii și Țarile de Jos se vor instrui in cadrul secvențelor desfașurate in Romania ale exercițiului SWIFT RESPONSE 24.