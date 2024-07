Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz, 21 de ani, l-a invins pe Daniil Medevedev și s-a calificat astfel in finala Wimbledon. Dupa meci, a menționat iminenta finala de la Euro 2024, Spania - Anglia, fiind intampinat cu fluieraturi de catre publicul englez. Pentru al doilea an consecutiv, Carlos Alcaraz va juca in ultimul…

- Dupa ce a fost condusa de Olanda, la Dortmund, grație golului superb al lui Xavi Simmons, Anglia a „rasturnat” rezultatul de pe tabela de marcaj, datorita reușitelor lui Harry Kane (minutul 18, din penalty) și Ollie Watkins. Atacantul lui Aston Villa a marcat in primul minut de prelungiri, devenind…

- Comisia de arbitri UEFA a anuntat ca francezul Francois Letexier va arbitra finala Euro-2024 dintre Spania si Anglia, care se va disputa duminica, 14 iulie, de la ora 22.00, la Olympiastadion din Berlin.

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Adrian Duța și expertul emisiunii Raul Rusescu. GSP Live, emisiunea realizata din studioul Gazetei Sporturilor și moderata de Alexandru Barbu, poate fi urmarita de luni pana vineri, de la ora 11:00, pe…

- Dupa ce a fost condusa la Dortmund, grație golului superb al lui Xavi Simmons, Anglia a „rasturnat” rezultatul de pe tabela de marcaj, datorita reușitelor lui Harry Kane (minutul 18, din penalty) și Ollie Watkins. Atacantul lui Aston Villa a marcat in primul minut de prelungiri, devenind eroul trupei…

- Miercuri seara, Euro 2024 iși stabilește cealalta finalișta, care va infrunta Spania. Anglia și Olanda se vor infrunta pentru ultimul bilet in actul final al Campionatului European.UPDATE 10 iulie, ora 19.50: Bataie intre huligani, inainte de meciDisgusting scenes.

- Dupa o serie de meciuri tensionate și pline de suspans in sferturile de finala, Euro 2024 ajunge in faza semifinalelor, unde patru dintre cele mai puternice naționale europene se vor infrunta pentru un loc in finala de pe Olympiastadion din Berlin. Spania, Franța, Olanda și Anglia sunt echipele care…

- Raportat la locurile ocupate de echipele naționale in clasamentul FIFA, concluzionam ca Olanda are cel mai ușor traseu catre finala Euro 2024 dintre toate cele 4 semifinaliste. Spania - Franța și Olanda - Anglia sunt cele doua semifinale de la Euro 2024, prima urmand a avea loc pe 9 iulie, la Munchen,…