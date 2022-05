Stiri pe aceeasi tema

- Jurgen Klopp, managerul celor de la Liverpool, a vorbit pentru prima oara despre finala Champions League pe care „cormoranii” o vor disputa in fața lui Real Madrid, pe 28 mai, la Paris. La 4 ani de la finala de la Kiev, caștigata de Real cu 3-1 in fața britanicilor, dupa o seara de coșmar a goalkeeper-ului…

- Chelsea a trecut de Crystal Palace, scor 2-0, in semifinalele FA Cup. A fost primul meci al elevilor lui Thomas Tuchel dupa eliminarea din Champions League, ca urmare a „dublei” jucate impotriva lui Real Madrid.