- UEFA nu accepta ca meciurile de la EURO 2020 sa se dispute cu portile inchise si le cere celor 12 orase gazda sa primeasca spectatori, a declarat presedintele forului fotbalistic european, Aleksander Ceferin, pentru Sky Sports. Amanat un an din cauza crizei sanitare, EURO 2020 urmeaza sa se…

- Turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, prevazut in acest an intre 10 si 18 aprilie, se va disputa cu portile inchise din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat vineri organizatorii primului turneu important din sezonul pe zgura, citati de AFP. Decizia a fost luata in ''conformitate…

- Cantareata country Dolly Parton a dezvaluit marti, intr-o interventie la NBC, ca i-a fost oferita de doua ori Medalia Prezidentiala a Libertatii din partea administratiei Trump, insa nu a putut sa o accepte din motive personale, iar in prezent considera ca ar face politica daca ar accepta distinctia…

- Cursa de 24 de ore de la Le Mans (Franta) rezervata motocicletelor, programata pe 17 si 18 aprilie, va fi disputata cu portile inchise din cauza pandemiei de Covid-19, au anuntat, joi, organizatorii, citati de AFP. "Tinand cont de contextul sanitar actual, de masurile de restrictie la…

- Karl-Heinz Rummenigge a fost primul care a vorbit despre planul alternativ pregatit de UEFA pentru EURO 2020, acela de a organiza turneul final intr-o singura țara. Cotidianul turc Sabah a confirmat ceea ce a spus președintele executiv al lui Bayern. ...

- "Pentru 2021, preocuparile sunt legate de implementarea VAR si disputarea tuturor meciurilor din cadrul actualului sezon. Nu stim cum vor decurge lucrurile, sunt anumite tari care au luat masuri mai dure generate de aparitia acelei noi tulpini de coronavirus, vedem ce se intampla acolo. Avem urmatoarele…

- BERBEC Abordezi o atitudine falsa in urma unui eveniment care nu s-a terminat asa cum ai fi dorit, dar nu vrei sa recunosti nici in ruptul capului ca ai fi ranit sau dezamagit. Pe cine vrei sa pacalesti? Cineva te cunoaste atat de bine ca simte imediat in comportamentul tau ca se petrece ceva neplacut.…