UEFA necruțătoare! România, cel puțin un meci fără spectatori » Când se anunță decizia finală Dupa o ancheta de 16 zile, UEFA a adaugat și al cincilea cap de acuzare la acest dosar (rasism) deschis dupa meciul cu Suedia. Sancțiunea se va aplica in toamna, la prima partida din Divizia B a Ligii Națiunilor. Iar vom juca un meci, cel puțin, cu porțile inchise. Sau plin de copii. Nu putem scapa de o noua pedeapsa. Pe 20 noiembrie, la cinci zile de la partida cu Suedia, UEFA deschidea un alt caz impotriva Romaniei. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal are din nou probleme la UEFA. Forul continental a anunțat, vineri, ca a deschis o procedura disciplinara impotriva FRF.Aceasta procedura vine ca urmare a incidentelor de la partida Romania - Suedia 0-2, din 15 noiembrie 2019, cand mai mulți fani au fost acuzați de jucatorul…

- Vineri, 22 noiembrie, la Nyon, au avut loc tragerile la sorți pentru meciurile din play-off-ul Ligii Națiunilor. Romania va face deplasare in Islanda, echipa pe care o va intalni in semifinale in Divizia A.

- Ioan Ovidiu Sabau (51 de ani) a fost invitat in aceasta dimineața la GSP Live și a vorbit, printre altele, despre fotbaliștii care ii plac din lotul Romaniei. Tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Națiunilor va avea loc vineri, 22 noiembrie, de la ora 13:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTVSpania…

- Laurențiu Reghecampf (44 de ani), antrenorul lui Al Wasl din Emiratele Arabe Unite, a vorbit despre o schimbare majora care ar putea avea loc la echipa naționala a Romaniei. Tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Națiunilor va avea loc vineri, 22 noiembrie, de la ora 13:00, liveTEXT pe GSP.RO și…

- Romania a pierdut vineri cu Suedia, 0-2, și nu se mai poate califica direct la EURO 2020, dar se poate califica la turneul final prin barajul Ligii Națiunilor. Meciul contra Spaniei, de luni, va conta doar pentru palmares. Spania - Romania, ultimul meci din preliminariile EURO 2020 se joaca luni, de…

- Partida dintre Romania și Suedia, din preliminariile Campionatului European din 2020, se va disputa cu casa inchisa. Site-ul Federației Romane de Fotbal a emis un comunicat prin intermediul caruia a anunțat ca toate cele 50.

- ROMANIA SUEDIA. "Tricolorii" au fost sanctionaai de UEFA pentru scandarile rasise ale fanilor la meciurile cu Malta si Spania, astfel ca la meciul cu Norvegia a fost permis doar accesul copiilor sub 14 ani. Razvan Burleanu ii reclama pe norvegieni la UEFA: "Este o insulta adusa copiilor nostri"…

- Se așteapta ca Nicolas David Ionel sa joace in cativa ani pentru Romania in Cupa Davis si sa castige pe viitor mari competitii de tenis Turneul de tenis Inedit Open Tour Brasov si-a stabilit duminica, 15 septembrie 2019, castigatorul. Finala a fost jucata de romanul Nicolas David Ionel si de…