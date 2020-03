Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de construire a celor doua stadioane pe care se va desfasura Campionatul European de Fotbal din vara vor fi gata la timp, spune Ionut Stroe. Ionut Stroe a declarat duminica, la Craiova, intr-o conferinta de presa, ca lucrarile la stadioanele Ghencea si Arcul de Triumf sunt avansate, pentru…

- Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a discutat astazi cu ambasadorul american în România, Adrian Zuckerman, despre situația din Republica Moldova. Oficialii au cazut de acord sa continue o coordonare apropiata pe acest subiect. Ministerul Afacerilor Externe…

- In Bulgaria este alerta din cauza gripei sezoniere si in mai multe regiuni au fost inchise scolile si gradinitele. Potrivit autoritatilor sanitare de la Sofia, sunt peste doua sute de cazuri de imbolnaviri, dar nu a fost semnalat niciun deces. Spitalele din Bulgaria sunt luate cu asalt de oamenii care…

- Compania Transgaz a modificat termenul de constructie si dare in exploatarea a infrastructurii gaziere necesare pe teritoriul Romaniei pentru asigurarea cu gaze naturale a Republicii Moldova prin conducta de interconexiune Iasi-Ungheni-Chisinau, scrie mold-street.com.

- Povestea pacientei de 66 de ani, care a luat foc pe masa de operații la Spitalul de Urgența Floreasca, a șocat Europa. Sub semnatura lui Petre M. Iancu, Deutche Welle publica o opinie dura la adresa sistemului medical din Romania. O redam integral:Cand ne uram in aceste zile La multi ani, e bine sa…

- Ion Țiriac (80 de ani), președintele Federației Romane de Tenis, a susținut ca organizarea celor patru meciuri de la Campionatul European din 2020 de la București ar putea fi in pericol.Totul ține de calea ferata care va trebui sa lege Aeroportul Otopeni de București.„Se fac niste protectii pentru marea…

- Adrian Mutu a fost pe lista scurta a FRF alaturi de Florin Bratu și Costel Enache. Oficialii FRF s-au oprit asupra "Briliantului", impresionați de parcusul foarte bun avut in postura de antrenor la echipa de tineret a lui Al Wahda, 21 de victorii in cele 31 de meciuri pe care le-a pregatit in Emiratele…