Stiri pe aceeasi tema

- ​Premiile pentru participarea la cele doua competitii continentale intercluburi, Liga Campionilor si Europa League, vor fi reduse în urmatorii cinci ani, din cauza impactului financiar pe care îl are pandemia de COVID-19 asupra Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), relateaza publicatia The…

- Premiile pentru participarea la cele doua competitii continentale intercluburi, Liga Campionilor si Europa League, vor fi reduse in urmatorii cinci ani, din cauza impactului financiar pe care il are pandemia de COVID-19 asupra Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), relateaza publicatia The Times, citata…

- O lume divizata nu va fi capabila sa capabila sa combata pandemia, ci are nevoie de o acțiune concertata pentru a nu permite ca milioane de oameni sa intre in saracie, a declarat secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Acesta a aratat ca ca ar fi putut fi facute multe…

- Pandemia de Covid-19 care a determinat alocarea de mai mulți bani europeni poate insemna mai puțina rigurozitate in respectarea regulilor și implicit un risc mai mare pentru fraude financiare, a declarat Laura Codruța Kovesi, procuror-șef european al Parchetului European, in cadrul EUROSFAT. „Atunci…

- Supercupa Europei dintre Bayern Munchen și Sevilla FC ar trebui sa aiba loc pe 24 septembrie la Budapesta, in Ungaria. Numai ca Ungaria și-a inchis granițele pentru straini, iar acum accesul jucatorilor și al fanilor este interzis. Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) discuta cu autoritațile maghiare…

- NBA a suferit mult din cauza pandemiei, dar echipele au primit pana la urma voie sa joace. In condiții speciale, evident, cu salile inchise și fara sa calatoreasca prea mult. Asta a fost posibil doar transformand competiția in cateva mini-turnee gen Liga Campionilor sau Liga Europa, sparte in mai multe…

- Meciurile de calificare pentru Liga Campionilor si Europa League, sezonul 2020/21, s-ar putea disputa pe terenuri neutre in contextul pandemiei de coronavirus, a anuntat joi UEFA, scrie dpa. Conform sursei, Federatiile din Polonia, Ungaria, Grecia si Cipru s-au oferit deja sa gazduiasca partide in cazul…

- Sezonul 2020-2021 din prima divizie a campionatului de fotbal al Angliei va incepe pe 12 septembrie si se va incheia pe 23 mai, a anuntat vineri Premier League, potrivit Reuters. Editia 2019-2020 a Premier League programeaza ultimele meciuri duminica. Noul sezon ar fi trebuit sa inceapa pe 8 august,…