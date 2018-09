Stiri pe aceeasi tema

- Luka Modric, fotbalistul croat al lui Real Madrid, a fost desemnat cel mai bun mijlocas al sezonului 2017-2018 al Ligii Campionilor, a anuntat joi UEFA, cu ocazia tragerii la sorti pentru grupele viitoarei editii a competitiei, scrie agerpres.ro.

- Cea mai buna echipa de futsal din Romania, Informatica Timisoara, va debuta astazi in turul preliminar al Ligii Campionilor. Cele trei partide din Grupa H se disputa la Timisoara, in Sala Constantin Jude, urmand ca invingatoarea sa se califice in grupele principale ale competitiei. The post Informatica…

- UEFA este pregatita sa implementeze tehnologia VAR (n.r. tehnologia de asistenta video) inca din acest sezon al Ligii Campionilor. Potrivit The Times, functia ar urma sa fie folosita in faza sferturilor de finala, transmite Mediafax.VAR-ul a fost utilizat la Campionatul Mondial, iar sprijinul…

- Patronul grec de origine rusa al lui PAOK Salonic, Ivan Savvidis (59 de ani), a avut o reactie dura la finalul meciului care a calificat-o pe echipa sa in play-off-ul Ligii Campionilor, Spartak Moscova - PAOK 0-0.

- Echipa armeana de fotbal Alaskert va fi adversara lui CFR Cluj in turul al treilea preliminar al Europa League, dupa ce trecut de Sutjeska Niksic (Muntenegru) cu scorul general de 1-0, in turul al doilea preliminar al competitiei, informeaza Agerpres. Invingatoare in tur cu 1-0, in deplasare, Alaskert…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, s-a calificat, miercuri, in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus cu 3-0 de formatia elvetiana FC Basel, in deplasare, in mansa secunda a turului al doilea preliminar. Dupa 2-1 in primul joc, vicecampioana…

- SCM Craiova, deținatoarea Cupei EHF, a primit dreptul de a se inscrie in preliminariile Ligii Campionilor. Campioana CSM București va fi in urna capilor de serie, in timp ce la masculin, Dinamo participa in competiția echipelor din "eșalonul doi". Federeația Europeana de Handbal a dat publicitații lista…