Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a castigat pentru a 14-a oara Liga Campionilor, invingand in finala disputata pe Stade de France, la Saint-Denis, echipa Liverpool, scor 1-0 (0-0). Golul a fost marcat de Vinicius, in minutul 59.

- Real Madrid a castigat, sambata seara, pentru a 14-a oara Liga Campionilor, invingand in finala disputata pe Stade de France, la Saint-Denis, echipa Liverpool, scor 1-0 (0-0). Golul a fost marcat de Vinicius, in minutul 59, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- UEFA a explicat, intr-un comunicat, ca mii de suporteri au echipei Liverpool au blocat turnichetii cu bilete false la intrarea pe Stade de France, ceea ce a dus la amanarea startului finalei Ligii Campionilor.

- Real Madrid a castigat, sambata seara, pentru a 14-a oara Liga Campionilor, invingand in finala disputata pe Stade de France, la Saint-Denis, echipa Liverpool, scor 1-0 (0-0). Golul a fost marcat de Vinicius, in minutul 59. In minutul 21, Liverpool a avut o bara la un sut al lui Mane de la marginea…

- Real Madrid a devenit regina Europei, sambata seara, dupa ce s-a impus cu scorul minim in fața Liverpool, in finala Ligii Campionilor. Singurul gol al partidei a fost marcat in minutul 59. Vinicius a fost cel care a dat golul care a adus trofeul Ligii Campionilor in Madrid, pentru a 14 oara (record…

- Real Madrid a cucerit trofeul Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a invins-o pe Liverpool cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, in finala desfasurata pe Stade de France din Saint-Denis. Golul a fost inscris in minutul 59.

- Autoritatile franceze au mobilizat peste 6.800 de politisti si militari pentru a asigura securitatea la finala Ligii Campionilor la fotbal, ce va avea loc sambata (ora 22:00) pe Stade de France din Saint-Denis, dintre echipele Liverpool si Real Madrid, informeaza agentia EFE, citat de Agerpres. Fii…

- Francezul Clement Turpin va arbitra finala editiei 2021-2022 a Ligii Campionilor, Liverpool - Real Madrid, care va avea loc pe Stade de France din Saint-Denis, sambata 28 mai, de la 22:00, ora Romaniei, a anuntat miercuri Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA), anunța agerpres. Fii la curent cu…