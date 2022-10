Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 0-5 cu Silkeborg, in grupele Conference League, Nicolae Dica, antrenorul FCSB, s-a declarat dezamagit de jucatorii sai. Tehnicianul roș-albaștrilor a trimis mai multe rezerve in Danemarca și spune ca se declara nemulțumit de modul in care jucatorii folosiți azi s-au prezentat. VIDEO Nicolae Dica,…

- FCSB a fost umilita cu Silkeborg, 0-5, in grupele Conference League, dupa ce a abordat meciul cu o echipa de rezerve. Cu gandul la caștigarea Ligii 1, deși se afla pe locul 14, FCSB a menajat mai mulți dintre titulari și a pierdut categoric in Danemarca. Remus Raureanu. dupa Silkeborg - FCSB: „Ar fi…

- Silkeborg - FCSB 5-0 | Rezervele lui Nicolae Dica au avut o prestație catastrofala in Conference League, contra unei echipe aflate in premiera intr-o grupa europeana! Gigi Becali a anunțat ca pe FCSB nu o mai intereseaza traseul din actualul sezon de Conference League și ca principalul obiectiv e campionatul.…

- FCSB a avut o prima repriza de coșmar in Danemarca, primind 3 goluri de la Silkeborg, in meciul din grupele Conference League, terminat 0-5. Nicolae Dica a trimis rezervele in meciul din Danemarca, iar formația roș-albastra a avut o prestație dezastruoasa. FCSB - Silkeborg. Danezii, precum Barcelona…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB, a prefațat partida cu Silkeborg din Conference League in cadrul unei conferințe de presa. Silkeborg - FCSB (Conference League, grupa B, etapa #3) se disputa joi, de la ora 19:45, liveTEXT pe GSP. ...

- FCSB urmeaza sa ajunga in aceasta dupa-amiaza la Silkeborg, pentru confruntarea de maine din grupa Conference League (ora 19:45), iar elevii lui Nicolae Dica vor avea antrenamentul oficial diseara. In schimb, gazdele au avut ședința de pregatire in aceasta dimineața, pe terenul artificial de pe JYSK…

- FCSB și Anderlecht se infrunta azi, de la ora 22:00, in runda secunda a grupelor Conference League, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. In prima etapa, FCSB a pierdut la Londra, 1-3 cu West Ham, in vreme ce Anderlecht s-a impus la limita pe teren propriu contra danezilor de la Silkeborg (1-0)…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa lupta pentru ocuparea pozitiei a doua in grupa B a Conference League, alaturi de adversarul de joi, Anderlecht, si echipa daneza Silkeborg, englezii de la West Ham fiind considerati favoriti. „Am vazut…