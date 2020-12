Stiri pe aceeasi tema

- Villarreal, locul 2 in La Liga, primește vizita campioanei Real Madrid, intr-un meci contand pentru etapa #10 a campionatului din Spania. Partida a inceput la ora 17:15 și poate fi urmarita in format liveTEXT + FOTO pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport. ...

- Valencia și Real Madrid se intalnesc in aceasta seara, intr-un meci contand pentru etapa #9 din campionatul Spaniei. Partida va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. ...

- Krim Ljubljana - CSM București, in runda cu numarul 5 din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, se joaca astazi, de la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Krim - CSM București, live de la 19:00 CSM București a plecat in…

- Thomas Tuchel, antrenorul lui PSG, are iarași mari probleme de lot inaintea partidei cu Leipzig din Liga Campionilor. Kylian Mbappe s-a adaugat pe lista accidentaților Neymar, Verratti, Icardi, Bernat și Draxler. Leipzig - PSG se joaca miercuri, 4 noiembrie, in Grupa H din Champions League. Partida…

- Runda #3 a grupelor Ligii Campionilor debuteaza marți, 3 noiembrie, cu 8 partide, care pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. Grupa A liveTEXT de la 19:55 » Lokomotiv Moscova - Atletico Madrid TV: Digi Sport 1, Look Sport Plus Vezi AICI Live+Statistici liveTEXT de la 22:00 » Salzburg - Bayern…

- Liverpool intalnește Atalanta in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor, marți, de la ora 22:00. Meciu va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Sport, Digi Sport și TV Telekom Sport. Dupa ce i-a pierdut pe Virgil van Dijk și Fabinho, ambii accidentați, managerul cormoranilor…

- Inter primește vizita rivalei din oraș, AC Milan, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 4 din Serie A. Partida va incepe la ora 19:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 2 și Look Sport +. ...

- ​Handbalista Cristina Neagu, testata pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat ca starea ei de sanatate este buna, potrivit News.ro."Dupa cum ati aflat deja, saptamâna trecuta am fost testata pozitiv pentru coronavirus. Starea mea generala de sanatate este una buna si abia astept sa…