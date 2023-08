UEFA, campanie de recrutare a oficialilor de joc UEFA a lansat in premiera o campanie de recrutare a oficialilor de joc. „Fii arbitru!” are ca scop sporirea cunoștințelor despre arbitraj, evidențierea importanței acestui rol in jocul de fotbal și inspirarea tinerilor sa urmeze o astfel de cariera. Campania face parte dintr-un program mai amplu prin care UEFA va sprijini asociațiile naționale in activitațile lor de recrutare, cu scopul de a inrola aproximativ 40.000 de arbitri noi in fiecare sezon, conform News.ro. O evaluare a Comisiei de Arbitri UEFA a aratat ca mai multe asociații membre se confrunta cu provocari in recrutarea sau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

