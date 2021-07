Stiri pe aceeasi tema

- Finala EURO 2020 la fotbal opune, duminica (ora 22:00), pe Stadionul Wembley din Londra, echipele Italiei, care are un singur titlu continental, in urma cu 53 de ani, si Angliei, care joaca in premiera o finala de Campionat European. Italia a pierdut cele doua finale jucate dupa titlul obtinut…

- Anglia disputa duminica de la ora 22:00 finala EURO 2020, cu Italia, iar atmosfera in cadrul echipei lui Southgate e una entuziasmanta. Ar fi primul trofeu major din 1966, cand englezii au caștigat Cupa Mondiala, și insași Regina Marii Britanii a ținut sa marcheze momentul. ...

- Mai este doar o zi pana la marea finala EURO 2020. Politia londoneza a transmis cu acest prilej un mesaj pentru suporteri. Mesajul pentru suporteri este sa nu mearga la Londra daca nu au bilete pentru finala Campionatului European, din cauza riscurilor legate de propagarea coronavirusului, „Vrem ca…

- UEFA a refuzat ca melodia Three Lions, renumita pentru refrenul "Football’s coming home (fotbalul se intoarce acasa)" sa fie interpretata inaintea finalei Euro-2020, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. Adoptata de fanii englezi incepand de la Cupa Mondiala din 2018, piesa "Three Lions"…

- Italia și Anglia vor juca duminica, de la ora 22:00, finala EURO 2020, iar scoțienii le fac galerie elevilor lui Roberto Mancini. Italia – Anglia se va juca la Londra, pe Wembley, duminica, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV. Italia și Anglia sunt naționalele care…

- La sfârșitul saptamânii trecute, UEFA amenința guvernul Marii Britanii ca va muta finala Euro-2020 la Budapesta daca oficialii englezi mențin carantina pentru 2.500 de invitati ai forului european. Se pare ca UEFA a revenit la sentimente mai bune și susține ca nu mai are în plan mutarea…