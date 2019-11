UEFA a deschis proceduri disciplinare care vizează FRF, după meciul România vs Suedia UEFA a anuntat, miercuri, ca a deschis proceduri disciplinare care vizeaza FRF dupa meciul România vs Suedia, din 15 noiembrie, scor 0-2, din preliminariile Euro-2020, potrivit News.ro.

Federatia risca sanctiuni pentru un banner interzis, pentru scandari interzise, folosirea de obiecte pirotehnice si aruncarea de obiecte.

Cazul va fi analizat la 12 decembrie de Corpul de Control, Etica si Disciplina al UEFA.

În plus, UEFA a anuntat ca s-a deschis o ancheta disciplinara dupa “presupusele incidente rasiste&" semnalate la meciul de la Bucuresti.

