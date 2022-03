Comitetul Executiv al UEFA a sanctionat, joi, Belarus, tara care a facilitat invazia Rusiei in Ucraina, printr-o decizie in urma careia nicio competitie organizata sub egida forului european nu va mai avea loc pe teritoriul acestui stat.

