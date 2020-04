Stiri pe aceeasi tema

- Asa cu se stie, avand in vedere decizia Guvernului Romaniei, conform careia se interzic adunarile a peste 1.000 de oameni la evenimente sociale pentru a preintampina raspandirea virusului Covid-19, partida Romania U21 – Danemarca U21 se va disputa fara spectatori. In acest context, Federația Romana…

- ​FRF anunta ca partida de tineret România – Danemarca din preliminariile Campionatului European 2021 se va disputa fara spectatori, la Ploiesti si nu la Craiova, având în vedere decizia Guvernului României, conform careia se interzic adunarile a peste 1.000 de oameni la…

- FRF a decis sa mute meciul dintre Romania U21 si Danemarca U21 la Ploiesti, pe Stadionul „Ilie Oana". Partida din preliminariile EURO 2021 a fost programata initial la Craiova, insa interzicerea adunarilor cu peste 1.000 de suporteri le-a dat planurile peste cap organizatorilor, anunța MEDIAFAX.Federatia…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat UEFA stadionul pe care reprezentativa Under 21 va evolua in luna martie, contra Danemarcei, cel mai puternic adversar din preliminariile pentru EURO 2021. „Partida Romania U21 – Danemarca U21 se va disputa pe 31 martie 2020, la Craiova, pe stadionul ‘Ion Oblemenco’.…

- Cele doua meciuri se vor desfasura în perioada 15-19 aprilie, tricolorii urmând sa dispute primul meci pe teren propriu. Formația bosniaca a fost prezenta la Campionatul European din acest an și a facut o figura frumoasa într-o grupa extrem de dificila cu Franța, Norvegia și Portugalia.…

- Prima faza a Campionatului European de Handbal Masculin s-a incheiat cu o alta mare surpriza, eliminarea Danemarcei din competiție, chiar daca a invins Rusia in ultimul meci din Grupa E, cu scorul de 31-28, potrivit Mediafax.Campioana mondiala și olimpica en-titre avea nevoie de cel puțin…

- Ieri, in cadrul unei conferințe de presa, Adrian Mutu a fost prezentat oficial in noul rol, cel de selecționer al reprezentativei Under 21 a Romaniei. Fost petrolist, de care se leaga chiar, intr-un fel, inceputul declinului ”epocii Dan Capra”, Mutu a fost prezentat de un alt ex-petrolist, tot din perioada…

- Membrii Comisiei Tehnice FRF l-au nominalizat, in cadrul ședinței de astazi, pe Adrian Mutu pentru a deveni noul antrenor al reprezentativei de tineret a Romaniei. Adrian Mutu are 77 de selecții in tricoul echipei naționale. Este golgeterul all-time al Romaniei, la egalitate cu Gheorghe Hagi, cu 35…