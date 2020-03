Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a decis ca meciul Valencia - Atalanta din Liga Campionilor sa se dispute cu portile închise, din cauza epidemiei de infectii cu coronavirus din mai multe tari europene, informeaza gazzetta.it.Partida este programata la 10 martie, de la ora 22.00, în mansa a doua a optimilor de finala.În…

- Partidele Juventus-Lyon si PSG-Dortmund, din returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, s-ar putea disputa cu portile inchise din cauza epidemiei de coronavirus. UEFA a anuntat ca monitorizeaza atent...

- "Cu tot respectul pentru ceea ce se intampla in lume si pentru cei care au murit, daca se ia decizia sa se joace cu portile inchise, trebuie sa se dispute toate partidele. Am citit ca meciurile amanate se vor juca la 13 mai si nu este corect. Cred ca trebuie sa se dispute mai curand, sa se gaseasca…

- Meciul dintre echipele Inter Milano si Ludogoret Razgrad, din mansa secunda a saisprezecimilor de finala ale competitiei Europa League la fotbal, programat joi seara, se va disputa cu portile inchise, la fel ca si alte partide din Serie A, prevazute in weekend, din cauza epidemiei de coronavirus cu…

- Actiunile clubului de fotbal Juventus Torino au scazut, luni, la bursa din Milano, cu 10 la suta din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza presa internationala, citata de Hotnews.Evolutia este in teninta cu intreaga bursa milaneza,insa clubul torinez are cea mai mare scadere si la un moment dat…

- Guvernul italian pregateste un decret prin care toate competitiile sportive din zonele afectate sa se desfasoare cu portile inchise din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, informeaza gazzetta.it.

- Coronavirusul le da emotii oficialilor Barcelonei. Catalanii evolueaza marti in Liga Campionilor, in Italia, iar inainte si dupa confruntare jucatorii vor face anumite analize. Acestea se pot repeta si in perioada premergatoare duelului retur cu Napoli, din Spania, potrivit Mediafax.Citește…

- Atalanta - Valencia se intalnesc de la ora 22:00, in prima manșa a optimilor UEFA Champions League. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport 2 și TV Telekom Sport 2. Tottenham - RB Leipzig este al celalat meci al serii din UCL. ...