UEFA a finalizat ancheta in cazul arbitrului roman Sebastian Colțescu acuzat de rasism la meciul din Champions League dintre PSG si Istanbul Basaksehir. Comisia de Etica si Disciplina a constatat ca expresiile folosite nu sunt cu tenta rasista si in consecinta nu vor fi luate masuri disciplinare, informeaza ProSport. Sebastian Coltescu, arbitrul de rezerva la […] The post UEFA a dat verdictul in cazul arbitrului roman Sebastian Colțescu: Nu este vinovat de rasism! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .