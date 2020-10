Stiri pe aceeasi tema

- Sofia si Skopje si-au exprimat vineri dorinta de compromis, fixandu-si termen pana pe 10 noiembrie pentru a-si rezolva disputele istorice si a permite deschiderea negocierilor de aderare ale Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP, potrivit AGERPRES."Trebuie lansate discutii…

- Comisarul european pentru extindere Oliver Varhelyi si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile de aderare cu Macedonia de Nord vor incepe pana la finalul acestui an, in pofida diferendelor dintre Skopje si Sofia privind limba si istoria, transmite AFP.''Este in interesul atat al Bulgariei,…

- Comisarul european pentru extindere Oliver Varhelyi si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile de aderare cu Macedonia de Nord vor incepe pana la finalul acestui an, in pofida diferendelor dintre Skopje si Sofia privind limba si istoria, transmite AFP preluat de agerpres. ''Este in interesul…

- Orice utilizare a fortei de catre autoritati impotriva protestatarilor trebuie sa fie proportionala, iar tarile democratice trebuie sa asigure dreptul la proteste pasnice, a comunicat joi Comisia Europeana, referitor la manifestatiile antiguvernamentale din Bulgaria. Mii de bulgari s-au…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a obtinut miercuri unda verde din partea parlamentului pentru a-si lansa controversatul proiect de rescriere a Constitutiei, in timp ce cel putin 45 de persoane au fost ranite la Sofia in ciocniri intre opozantii sai si politie, relateaza AFP si EFE. Dintr-un…

- Dupa mai bine de o luna de proteste impotriva guvernului de la Sofia, protestatarii bulgari l-au somat miercuri pe premierul Boiko Borisov sa demisioneze imediat, relateaza dpa. Ei au amenintat ca in caz contrar vor bloca sesiunea extraordinara de joi a parlamentului si vor forta demiterea executivului,…

- Cea de-a 22-a zi consecutiva de proteste împotriva guvernului bulgar a început joi cu instalarea de corturi de campanie în doua intersectii importante ale capitalei Sofia, ceea ce a condus la blocarea traficului, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.Protestele împotriva…

- Ministrul Sanatații de la Roma a trecut Serbia, Muntenegru și Kosovo pe lista roșie. Locuitorii din cele trei tari balcanice nu mai pot ajunge in peninsula, pe nicio cale. Pentru moment, nu mai pot nici sa tranziteze Italia. Masura a fost luta din cauza exploziei de cazuri de coronavirus din aceste…