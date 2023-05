Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ar putea interzice, pana pe 5 iunie, importurile de grau, porumb, floarea-soarelui, rapita, ulei de floarea-soarelui din Ucraina in Romania, daca statele membre care au decis unilateral sa interzica importurile nu vor renunta la decizie, si va aloca de urgenta Romaniei sprijin financiar…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell l-a asigurat vineri pe ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba ca Uniunea Europeana isi va indeplini in cele din urma promisiunea de a oferi Ucrainei munitiile de artilerie promise, desi persista divergentele intre statele membre asupra atribuirii contractelor…

- Yuanul chinez a devansat dolarul american, devenind cea mai tranzactionata valuta din Rusia, la un an dupa ce invadarea Ucrainei a condus la introducerea mai multor pachete de sanctiuni occidentale impotriva Moscovei, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Comisia Europeana le-a spus statelor membre UE ca plafonul de pret pentru petrolul rusesc, stabilit la 60 dolari per baril, se dovedeste eficient in a reduce accesul Kremlinului la petrodolari si in acelasi timp nu perturba piata petroliera, astfel ca va ramane nemodificat, pentru moment, transmite…

- Comisia Europeana a invitat statele membre ale UE sa inceapa sa elimine treptat uriașele masuri de sprijin pentru energie, in incercarea de a restabili normele bugetare la trei ani de la izbucnirea pandemiei de coronavirus. Aceasta a reiterat ca cea mai buna soluție la criza energetica este reducerea…

- Uniunea Europeana a aprobat, dupa agitate negocieri de ultim moment, un al zecelea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, in ultimele ore ale zilei care a marcat un an de la invazia Moscovei in Ucraina, a anuntat vineri seara tarziu presedintia suedeza a UE. "Impreuna, statele membre ale UE au impus…

- Cetațenii statelor Uniunii Europene aproba masurile luate la nivel comunitar in favoarea Ucrainei, arata cel mai recent sondaj realizat de Comisia Europeana, dat ieri publicitații, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Șefa centrului de presa al Forțelor de Aparare din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, a raportat, luni, ca Flota Rusiei a crescut numarul gruparii sale navale din Marea Neagra la 12 unitați, printre care se numara doua nave inarmate cu opt rachete de tip Kalibr. Potrivit acesteia, exista si nave mari…