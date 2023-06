UE vrea să-şi înăsprească instrumentele securităţii economice împotriva Chinei ”Este necesar sa ne asiguram ca capitalurile intreprinderilor europene, cunostintele lor, expertiza lor si cercetarile lor nu sunt folosite abuziv de catre anumite tari in aplicatii militare”, a indemnat presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen. ”Vom lucra, asadar, la cel mai bun mod de a construi un astfel de instrument si vom propune o initiativa pana la sfarsitul acestui an”, a anuntat ea, fara sa faca alte precizari, intr-o conferinta de presa. Comisia intentioneaza sa evalueze Mecanismul de Control al Investitiilor Straine, care a intrat in vigoare la sfarsitul lui 2020, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

