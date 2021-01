Stiri pe aceeasi tema

- UE vrea sa se rupa de dolarul american și sa utilizeze mai mult moneda euro pe pietele financiare, pentru a-si consolida autonomia financiara si economica Uniunea Europeana a pus la punct o serie de planuri pentru a-si reduce dependenta de dolarul american, potrivit unui articol publicat sambata in…

- Uniunea Europeana a pus la punct o serie de planuri pentru a-si reduce dependenta de dolarul american, potrivit unui articol publicat sambata in cotidianul Financial Times, care citeaza un proiect de document elaborat de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Acest document scoate in evidenta vulnerabilitatile…

- Uniunea Europeana a pus la punct o serie de planuri pentru a-si reduce dependenta de dolarul american, potrivit unui articol publicat sambata in cotidianul Financial Times, care citeaza un proiect de document elaborat de Comisia Europeana, noteaza Agerpres. Acest document scoate in evidenta vulnerabilitatile…

- FT: UE vrea sa incheie o noua alianța cu SUA, ca sa puna capat tensiunilor din epoca Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate de China Uniunea Europeana incearca sa incheie o noua alianta cu Statele Unite care sa puna capat tensiunilor din epoca Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate…

- FT: UE vrea sa incheie o noua alianța cu SUA, care sa puna capat tensiunilor din epoca Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate de China Uniunea Europeana incearca sa incheie o noua alianta cu Statele Unite care sa puna capat tensiunilor din epoca Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate…

- Uniunea Europeana încearca sa încheie o noua alianta cu Statele Unite care sa puna capat tensiunilor din era Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate de China, a scris duminica Financial Times citând dintr-un proiect de plan european, informeaza Agerpres.Planul propune…

- Polonia asteapta sa vada cum evolueaza din punct de vedere politic si legal situatia din Statele Unite, inainte de a-l recunoaste pe Joe Biden ca presedinte, a afirmat marti ministrul polonez de externe Zbigniew Rau, citat de Reuters. Victoria lui Biden la 3 noiembrie pune intr-o situatie dificila guvernul…

- Vizele pentru romani care vor sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii mai au de așteptat. Deși la nivelul Uniunii Europene exista un program de reciprocitate, in sensul in care cetațenii europeni nu au nevoie de viza pentru a calatorii in SUA, iar americanii intra in Europa doar cu pașaportul,…