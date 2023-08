UE vrea să renunțe la sobele tradiționale pe lemne. Cu ce vor fi înlocuite UE cere inlocuirea sobelor pe lemne cu cele pe baza de peleți sau de biomasa. Asociația Forestierilor susține insa ca tranziția nu se poate face fara subvenționarea cu bani europeni, așa cum s-a intamplat in alte state ale blocului comunitar, precum Germania, Austria sau Franța. Aproximativ 3,5 milioane de gospodarii din Romania se incalzesc cu […] The post UE vrea sa renunțe la sobele tradiționale pe lemne. Cu ce vor fi inlocuite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

