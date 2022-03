Stiri pe aceeasi tema

- Filiala din Moscova a unei banci de stat din China a inregistrat o creștere brusca a cererilor din partea firmelor rusești care vor sa-și deschida noi conturi, a declarat, pentru Reuters, o persoana familiarizata cu aceasta chestiune, in contextul in care afacerile din Rusia sunt lovite de sancțiunile…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut, duminica, noi declarații ce vizeaza Rusia, dupa ce Vladimir Putin a decis invazia Ucrainei. Unul dintre anunțurile șefei CE este istoric! Liderul european a decis noi sancțiuni pentru Moscova, in a patra zi de razboi. Iata despre ce este…

- Turcia, țara membra NATO, limiteaza accesul navelor de razboi rusești in Marea Neagra. Anunțul a fost facut de Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, intr-un interviu acordat CNN Turk, potrivit Reuters. Turcia, stat membru NATO, și-a schimbat duminica retorica, numind asaltul Rusiei asupra Ucrainei…

- ”In sfarsit a fost luata decizia ca o parte dintre bancile rusesti sa fie excluse din SWIFT. Ar trebui ca toate sa fie excluse”, a scris, duminica, pe Facebook, Florin Citu. Acesta apreciaza ca este foarte important faptul ca Banca Nationala a Rusiei nu mai are acces la activele sale din strainatate. …

- Armata rusa a primit sambata ordinul sa-si largeasca ofensiva asupra Ucrainei, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, acuzand Kievul ca a respins negocierile, transmit agentiile internationale de presa. ”Astazi, toate unitatile au primit ordinul sa largeasca ofensiva in toate directiile, conform…

- Polonia, Republica Ceha si Bulgaria au anuntat vineri inchiderea spatiului lor aerian companiilor aeriene rusesti, in urma agresiunii Ucrainei de catre Moscova, noteaza AFP. ‘Interdictia se va aplica de la miezul noptii (vineri, 23.00 GMT)’, a declarat pe Twitter purtatorul de cuvant al guvernului polonez,…

- Bancile din Rusia au importat in decembrie bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, potrivit agenției ruse de rating ACRA. Agentia apreciaza ca este vorba de o masura preventiva in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale, in contextul…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat retragerea unor unitati militare de la frontiera cu Ucraina si a denuntat "esecul propagandei" occidentale, in contextul in care Statele Unite si Marea Britanie au avertizat asupra iminentei unei invazii ruse.