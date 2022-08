Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene care nu depind de aprovizionarea cu gaze din Rusia trebuie sa manifeste solidaritate fata de cele care sunt fortate sa faca eforturi pentru a le economisi din cauza riscului iminent de intrerupere a livrarilor, a spus luni sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Actualmente, UE si Azerbaidjan negociaza si un nou acord cuprinzator, care va permite o cooperare consolidata intr-o serie larga de sectoare, inclusiv diversificarea economica, investitiile, comertul si valorificarea la maximum a potentialului societatii civile, evidentiind totodata importanta drepturilor…

- Energia ieftina va ramane doar o amintire, confirma Executivul comunitar. Liderii UE au avertizat la finalul saptamanii ca ”energia ieftina a disparut” si au convenit sa intensifice pregatirile pentru reduceri viitoare ale livrarilor de gaze rusesti, acuzand Moscova ca transforma energia intr-o arma…

- UE a elaborat planuri de urgența pentru a stabili prioritațile in ceea ce privește direcționarea fluxurilor de energie in caz de penurie, in contextul in care Rusia incepe sa reduca livrarile de gaze catre blocul comunitar, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Guvernul german…

- Anuntul presedintelui rus a fost facut vineri, dupa discursul sau la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, transmite CNN. Vladimir Putin sustine ca Rusia nu are „nimic impotriva” aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana. „UE nu este un bloc politico-militar, spre deosebire de NATO, de…

- Pretul de import al gazelor in ianuarie 2022 a fost de peste 300 lei pe MWh, de peste patru ori mai mare fata de cat a fost in ianuarie 2021, a transmis Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in ianuarie cu 50% fata de aceeasi luna a anului…

- Uniunea Europeana va mentine cat va fi necesar sustinerea pentru Ucraina in contextul razboiului cu Rusia si va contribui la reformarea si modernizarea tarii dupa incheierea conflictului, a declarat vineri Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, anunța mediafax. Fii la curent…