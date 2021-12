Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ar putea dezvalui in data de 22 decembrie planul sau cu privire la includerea sau nu a gazelor naturale si a proiectelor din domeniul energiei nucleare pe lista investitiilor "verzi", sustin sursele citate de Bloomberg. Uniunea Europeana este pe punctul de a finaliza partea de clima…

- Grupul rus Gazprom PJSC a anuntat, luni, un profit net record de 581,8 miliarde ruble (7,8 miliarde de dolari), in trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu pierderile de 251 miliarde de ruble, in perioada similara a anului trecut, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Cifra de afaceri a…

- Statele Unite ale Americii ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, scrie Bloomberg. Statele Unite monitorizeaza…

- Mai multe guverne si companii din estul si sudul Europei si-au manifestat interesul pentru achizitionarea de gaze naturale din Azerbaidjan, dupa ce preturile la acest combustibil au explodat, a declarat miercuri ministrul azer al Energiei, Parviz Shahbazov, intr-un interviu pentru Bloomberg.…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat luni, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Rusia este tot mai ingrijorata ca majorarea exploziva a pretului gazelor naturale ar putea sa afecteze cererea pe cea mai importanta piata a sa de export. “In cele din urma, o astfel de situatie va conduce la un consum mai mic si asta ii va afecta pe producatorii nostri, inclusiv Gazprom PJSC. (…)De…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut marti, gratie unor prognoze care arata conditii meteo favorabile si intensificari ale vantului, ceea ce ar urma sa ajute sistemul energetic european care s-a confruntat cu o situatie tensionata in ultima perioada, transmite Bloomberg.…

- Grupul rus Gazprom a inceput sa-si foloseasca stocurile pentru a pompa mai multe gaze naturale in reteaua de conducte, in vederea stabilizarii cresterii preturilor, a anuntat marti un oficial rus. La randul sau, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, in cadrul summitului…